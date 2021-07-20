Ülkenin başkenti Bamako'daki camide bayram namazı sırasında gerçekleşen bıçaklı saldırıdan sonra Assimi Goita'nın olay yerinden uzaklaştırıldığı bildirilirken sağlık durumu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin arkasındaki isim olan ve kendini 2 Haziran'da cumhurbaşkanı ilan eden Assimi Goita, Başbakanlık görevine Choguel Maiga'yı getirmişti.

Geçen yılki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs’ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmişti.



