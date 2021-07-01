Son dakika: DGS giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM duyurdu
DGS 2021 giriş belgeleri erişime açıldı. DGS ile ilgili duyuru ÖSYM'nin resmi sitesinde yer aldı.
01 Temmuz 2021, Perşembe 15:22 Son Güncelleme:
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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Temmuz'da yapılacak DGS adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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