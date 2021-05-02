Son dakika... Dikkat! Yağış için tarih verdi! Sıcaklılar düşecek…

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada hava nasıl olacak sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Şen'in değerlendirmeleri şöyle;

"Kış da çok geç geldi, bu sene Mart ayında geldi. Nisan ayı dalgalı, bahar yapar gibi oldu. Nisan ayı sonunda yaz sıcakları bütün Türkiye'de kendisini gösterir oldu. Fakat tabii bu böyle devam etmeyecek, dalgalı seyrine devam edecek. Pazartesi gününden itibaren tekrar sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Salı günü ise yağmur var.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağmur nerede var? Yağmur Türkiye'nin Ankara'dan bir çizgi çekin, Balıkesir bu hizada. Onun kuzeyinde yağışlı bir sisteme giriyoruz. 1 - 1.5 gün civarında bir yağış olacak. Ve bu yağış esnasında sıcaklıklar Mayıs ayı ortalamalarına düşecek. Belki bunun altına da düşme ihtimali vardır. Yani bugüne göre ki bugün İstanbul'da 27-28 derece sıcaklık vardır, bugüne göre 6-7 derece sıcaklıklar düşecek tüm Türkiye'de.

BU MEVSİMDEKİ YAĞIŞA DİKKAT!

Ama bu mevsimdeki yağışa dikkat etmemiz lazım bilhassa Anadolu'da. Anadolu'da, İç Anadolu'dakiler bilirler, kırk ikindi yağmurları denir bunlara. Öğleden sonra başlar, göl gürültülü, şimşekli, dolulu yağışlar meydana gelir. Salı - Çarşamba - Perşembe günü Marmara'da bir günlük yağış var ama diğer günlerde doğuda bu yağışlar görülebilir. Onun için dikkat etmemiz lazım. Ankaralılar çok bilir bunu, sabahleyin güneş açıktır, öğleden sonra gök gürler, yağış yağar, dolu yağar. Bu önümüzdeki hafta hava biraz soğuyor, biraz yağmur var, sonra biraz hafif yükseliyor. Ve bu şekilde devam edecek.

SALIDAN SONRA BAHAR DEĞERLERİNE DÖNÜYORUZ

Bir haftadan sonra yine bahar değerlerini görmeye başlayacağız. Salıdan sonra bahar değerlerine tekrar dönüyoruz. İstanbul'da sıcaklık dağılımında değişiklik var. Güneyli rüzgarlarda kuzey ilçeleri daha sıcak olur. İstanbul'un dün kuzey ilçeleri Şile, Sarıyer gibi 31 derece, güney ilçeleri Silivri gibi 23 dereceydi. Önümüzdeki hafta bahar havası, yağmur olması lazım. Bu şekilde devam eder. Sıcağa güvenmeyelim, sıcaklık biraz daha düşecek."