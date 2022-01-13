Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen avukat Dilara Yıldız'ın aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına, "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın" dediği ortaya çıktı. İstanbul Barosu önündeki anma programında konuşan anne Elvan Yıldız ise, "Acım da öfkem de çok büyük. En büyük cezayı alıp, oradan çıkmamasını istiyorum" diyerek sanığa isyan etti. Sabah'ın haberi...

Eski uzman çavuş Oktay Dönmez (29) "tasarlayarak öldürme", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından cezaevine konuldu. Eski uzman çavuş Dönmez'in 2017'de TSK'ya girdiği ancak geçen yıl sözleşme uzatmayıp görevden ayrıldığı öğrenildi. Dönmez'in Dilara Yıldız'ın evine girerek 10 gün boyunca evde gelmesini bekleyen Dönmez'e kapıyı açan çilingirin de emniyette sorguya alındığı iddia edildi. Dilara Yıldız'ın ayrıca geçtiğimiz yıllarda kısa süren bir evlilik yaptığı bilgisine de ulaşıldı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Oktay Dönmez ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha günyüzüne çıktı. Dönmez'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Ekim 2021'de başvurarak kendisine tehdit ve hakaret mesajlarını attığını belirterek şikayetçi olduğu belirlendi. Dönmez'in ikamet adresinin İzmir'de olduğunu ve çekilen mesajları burada aldığını kaydeden savcılık dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dilara Yıldız hakkında başlatılan soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

"ÇOK CEZA ALSIN, ÖMÜRBOYU DIŞARI ÇIKAMASIN İSTİYORUM"

Tuzlada eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, "Kızım hiç yere öldürüldü. Acım ve öfkem çok büyük Çok ceza alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum" dedi.

Tuzla'da eski nişanlısı tarafından bir kafede öldürülen 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız için, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Tabutunun üzerine avukatlık cübbesi örtülen Avukat Dilan Yıldız'ın cenazesi başında annesi Elvan Yıldız, kızkardeşi Merve Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, meslektaşları ve sevenleri saygı duruşunda bulundu Elvan Yıldız, kızının hiç yere öldürüldüğünü, katilin çok ceza almasını ve cezaevinden hiç çıkmamasını istediğini söylerken, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, güvenlik güçlerinin bu cinayetten ders alması gerektiğini ifade etti.

Kızı Dilara Yıldız'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Elvan Yıldız, "Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi.

"BU ÖLÜM ŞİMDİYE KADAR İŞLENEN CİNAYETLERDEN ÇOK FARKLI"

Dilara Yıldız için düzenlenen törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bu ölüm şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize emniyete, dünyaya, herkese bir şey anlatması gereken bir cinayetle karşı karşıyayız. Bizim açımızdan değerlendirdiğimizde, bu ülkenin tüm avukatları olarak yaptığımız mücadelede bir kurşun yedik biz. Bu kez kurşunu biz yedik.

"POLİSİN YANINDA İŞLENEN BİR CİNAYETTEN BAHSEDİYORUZ"

Dilara da dahil olmak üzere pek çok meslektaşımızın uzun yıllar sadece ve yalnızca kadın cinayetlerini önlemek için verdikleri mücadeleler, emekler, o uğurda girdikleri davalar o kadar değerliydi ki bu. Bundan hepimiz ders almalıyız. Evet, biz ders almalıyız ama göz göre göre gelen bir cinayetten, polisin yanında işlenen bir cinayetten söz ediyoruz.

Güvenlik güçleri bundan mutlaka ders almalı. Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak alınan önlemler şu an kadar yapılanlardan ibaret olmamalı. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar barolar olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesinin, Samsun'un Bafra İlçesi'nin Aktekke Köyü'nde Perşembe günü öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.







