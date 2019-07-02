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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı: "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında 'Eylem Planı' imzalamasını şiddetle kınıyoruz."

02 Temmuz 2019, Salı 12:07 Son Güncelleme:
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir "Eylem Planı" imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. DHA



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