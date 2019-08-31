Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Dorian kasırgası uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü öğleden sonra ABD'nin Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgası sebebiyle bölgede yaşayan, bölgeyi ziyaret eden ya da edecek olan Türk vatandaşları için uyarıda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karayipler bölgesinden ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian Kasırgası'nın sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Kasırga'nın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur."
"Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya aşağıdaki telefon numaraları üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür."
Konsolosluk Çağrı Merkezi
ABD’den: + 1 888 566 7656
Diğer Ülkelerden : +90 312 292 29 29
"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."