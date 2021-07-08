Siyaset Son dakika: Dışişleri'nden, AP'nin Türkiye kararına tepki

Son dakika: Dışişleri'nden, AP'nin Türkiye kararına tepki

Siyaset

Son dakika: Dışişleri'nden, AP'nin Türkiye kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda bugün kabul edilen Türkiye'ye ilişkin karara tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, "Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ültimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir iki yüzlülüktür" denildi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 22:52 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen Türkiye'ye ilişkin karar, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir. AB içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye'de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki süreç, peşin hükümle karşılanmaktadır. Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento'daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamadığı bildirilen açıklamada, "AP'nin aldığı bu karar da diğerleri gibi, Türkiye- AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP'ye ve Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacaktır. Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP'nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz" denildi. 

ANKARA(DHA)

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