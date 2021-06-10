Türkiye Son dakika... Diyanet açıkladı! 2021 kurban vekalet ücretleri belli oldu

Son dakika... Diyanet açıkladı! 2021 kurban vekalet ücretleri belli oldu

Türkiye

Son dakika... Diyanet açıkladı! 2021 kurban vekalet ücretleri belli oldu

Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurban vekalet ücreti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Erbaş tarafından yapılan açıklama ile kurban vekalet ücretlerinin yurt dışında ve yurt dışında ne kadar olduğu da belirlenmiş oldu...

10 Haziran 2021, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı öncesinde pek çok vatandaş kurban vekalet ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Bilindiği üzere kişi kurbanını kendi keseceği gibi vekalet vererek de kurban ibadetini yerine getirmiş sayılıyor. Peki bu yıl kurban vekalet ücreti ne kadar? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı yurt içi ve yurt dışı kurban vekalet ücreti..

KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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