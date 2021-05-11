İşte Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Son asır boyunca terör devletinin işgalci politikalarıyla Kudüs, acı ve gözyaşı şehri haline getirilmiştir.

Uluslararası hukuku hiçe sayan azgın bir topluluk, Kudüs'ün insanlık için değerini de ihlal etmektedir.

Halkın mabetlerinde ibadet etme hürriyetlerini engellemektedir. Özellikle son yıllarda bilinçli bir yıldırma politikası uygulamaktadır.

Ramazan ayında mescitte ibadet eden Müslümanlara silahlarla müdahale edilmektedir. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz.

Tehcire zorlanmaları insanlık suçudur ve kabul edilemez.

Unutulmamalıdır ki dünya barışının yolu Ortadoğu'dan, Ortadoğu barışının yolu ise Kudüs'ten geçmektedir.

İşgalci İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırıları dünya barışının önündeki en büyük engeldir.

Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil İslam aleminin ortak meselesidir. İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i her daim ve her zeminde savunacaktır.

Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir ve hiçbir güç bu hakikati değiştiremeyecektir.

Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma merkezilerinin kurulması için işbirliği ve çalışma yapılacaktır. Kudüs'te adaleti savunmak tüm insanlığın görevidir.

Müslümanlar her halükarda ahlak ilkelerine bağlı kalacak, Kudüs herkes için barışın kenti oluncaya kadar mücadeleye devam edilecektir. Dünya kamuoyuna duyurulur.



