Türkiye Son dakika: Diyanet'ten, 'İftarı Beklerken' programıyla ilgili iddialara yanıt

Son dakika: Diyanet'ten, 'İftarı Beklerken' programıyla ilgili iddialara yanıt

Türkiye

Son dakika: Diyanet'ten, 'İftarı Beklerken' programıyla ilgili iddialara yanıt

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı , Diyanet TV'de yayımlanan iftar programı ile ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

07 Mayıs 2021, Cuma 15:00 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, "İftarı Beklerken" programının yayımlandığı mekanın bir hayırsever tarafından hazırlandığını ve bu kapsamda ödeme yapılmadığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Diyanet TV'de yayımlanan iftar programına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtilen açıklamada, "İftarı Beklerken adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya AŞ tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır." denildi.


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