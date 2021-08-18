Bismil'deki vaka artışlarının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların çoğunun adresinin 3 kırsal mahallede olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mahalleler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR (DHA)



