Son dakika: Diyarbakır'da 3 mahalle için karantina kararı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarının arttığı kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 22:29 Son Güncelleme:
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Bismil'deki vaka artışlarının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların çoğunun adresinin 3 kırsal mahallede olduğu belirlendi.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mahalleler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Burak EMEK/ DİYARBAKIR (DHA)
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