Son dakika: Diyarbakır'da adliye çıkışında silahlı saldırı Diyarbakır Adliye Sarayı'ndan çıkan 2 kişi bir aracın içinde bulunanların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı