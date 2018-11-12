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Son dakika: Diyarbakır'da adliye çıkışında silahlı saldırı

Diyarbakır Adliye Sarayı'ndan çıkan 2 kişi bir aracın içinde bulunanların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı

12 Kasım 2018, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Son dakika: Diyarbakır'da adliye çıkışında silahlı saldırı

 Diyarbakır Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin aracının önü damadının yakınları tarafından kesildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI

Bu sırada kayınpeder araçtan silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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