Son dakika: Diyarbakır'da adliye çıkışında silahlı saldırı
Diyarbakır Adliye Sarayı'ndan çıkan 2 kişi bir aracın içinde bulunanların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı
Diyarbakır Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin aracının önü damadının yakınları tarafından kesildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI
Bu sırada kayınpeder araçtan silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.