Diyarbakır'da EYP'li saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da EYP'li saldırı! Yaralılar var Diyarbakır’da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı