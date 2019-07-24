Diyarbakır'da EYP'li saldırı! Yaralılar var
Diyarbakır’da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi.
Şehitler Polis Merkezi’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. 2
kişi oldukları öne sürülen şüpheliler daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Saldırganların yakalanması için özel harekat polislerinin katılımıyla bölgede operasyon başlatıldı.
DHA