Diyarbakır'da EYP'li saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır’da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı

24 Temmuz 2019, Çarşamba 17:39 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da EYP'li saldırı! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Şehitler Polis Merkezi’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. 2

kişi oldukları öne sürülen şüpheliler daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için özel harekat polislerinin katılımıyla bölgede operasyon başlatıldı.

DHA

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