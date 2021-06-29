Son dakika... Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika haberine göre, Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
29 Haziran 2021, Salı 20:26 Son Güncelleme:
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Medya Mahallesi 68. Sokak’ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
DİYARBAKIR (AA)
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