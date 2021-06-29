Türkiye Son dakika... Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika... Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

29 Haziran 2021, Salı 20:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Medya Mahallesi 68. Sokak’ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

DİYARBAKIR (AA)

İlgili Haberler
Konya'daki vahşete iyi hal indirimli 3 yıl 9 ay hapisSon dakika: Sahte içki olayında flaş gelişme



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yoksullukla mücadelede dünyaya örnek model
Hakan Çelik
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bilimin fethi mümkün değil 68 üniversitesinden bugünün okuluna
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neden yazdım?
Rauf Tamer
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Van Gölü'nde endişelendiren görüntü! Buharlaşıyor...