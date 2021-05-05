Gelen bir son dakika haberine göre; Dizilerde oynamak isteyen genç kız, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Fetanet Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kızı arayan kast direktörü İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini söyledi.

EVİNE DAVET ETTİ, SALDIRDI

Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamadı. Ancak İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına saldırdı.

SPERM EŞLEŞTİ

Büyük şok yaşayan genç kadın, şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.







