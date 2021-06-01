Ekonomi Son dakika... Doğal gaz fiyatlarına zam

Son dakika... Doğal gaz fiyatlarına zam

Ekonomi

Son dakika... Doğal gaz fiyatlarına zam

Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.

01 Haziran 2021, Salı 00:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

AA

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
190 gün askerlik borçlanmasıyla bir yıl erken emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Geleceğe yatırım
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Dev şirketleri yönetip tasarruftan ödün vermiyorlar
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Acil para lazım!
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi