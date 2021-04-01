Türkiye Son dakika… Doğal gaz fiyatlarında yeni karar!

Son dakika… Doğal gaz fiyatlarında yeni karar!

Türkiye

Son dakika… Doğal gaz fiyatlarında yeni karar!

Gelen son dakika haberine göre doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesinin nisan ayında geçerli olacağı öğrenildi.

01 Nisan 2021, Perşembe 08:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Doğal gazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hızlı bir çark
Rauf Tamer
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Hakan Çelik
Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzmanlardan korkutan açıklama: Henüz pik değil