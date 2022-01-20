Ekonomi Son dakika: Doğal gaz kesintisi açıklaması! BOTAŞ duyurdu

Son dakika: Doğal gaz kesintisi açıklaması! BOTAŞ duyurdu

Ekonomi

Son dakika: Doğal gaz kesintisi açıklaması! BOTAŞ duyurdu

BOTAŞ, İran'dan gelen doğal gazın kesintiye uğramasıyla ilgili olarak BOTAŞ'tan açıklama geldi. BOTAŞ'tan 'Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

20 Ocak 2022, Perşembe 17:22 Son Güncelleme:
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Açıklamada, elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı belirtildi.

"10 GÜN SÜRE İLE YAPILAMAYACAK"

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.

"DOĞAL GAZ TÜKETİMİNDE KISITLAMALAR YAPILACAK"

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

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