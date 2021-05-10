Son dakika haberleri... Ankara'da korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği işsiz eşi Mehmet Erdoğan (47) tarafından 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Erdoğan ifadesinde, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dedi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısının Sabah'ın haberine göre, 13 suç kaydının olduğu öğrenildi. Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A.'ya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, yardım çığlığı üzerine çocuğun yanına gittiğini söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zeynep Erdoğan'ı, ilk evliliğinden olan oğlu A.A. evde bulunduğu sırada 5 yerinden bıçakladı. Zeynep Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Erdoğan panikle evden kaçtı. A.A., dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi alan Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mehmet Erdoğan'ın olay sırasında darbetmesi nedeniyle hafif yaralanan A.A. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de kendisine ait aracın içinde yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTE TANIŞIP EVLENMİŞLER

Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın, 9 ay önce internette tanıştığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın kendisini mühendis olarak tanıttığı ancak uzun süredir işsiz ve meslek sahibi olmadığı öğrenildi.

İkisi de ikinci evliliklerini yapan çiftten Zeynep Erdoğan'ın 1, Mehmet Erdoğan'ın 2 çocuğu olduğu belirtildi. Şüpheli Mehmet Erdoğan'ın polise verdiği ilk ifade de ortaya çıktı.

Mehmet Erdoğan'ın, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.

Öte yandan kadın doğum uzmanı olan Zeynep Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hamile kadınlara önerilerde bulunduğu, özellikle koronavirüs döneminde hamile kadınların daha dikkatli olması gerektiğini belirttiği görüldü.

'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'

Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A.'ya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, yardım çığlığı üzerine çocuğun yanına gittiğini söyledi. Bilgen, "Ben eve doğru giderken, evin demir kapısının arkasında ve eli kolu bağlı çocuk yardım istiyordu. Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. Kendisine 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı ve ben kendimi zor kurtardım. Beni buradan kurtarın' dedi. Çocuğun genel durumunun iyi olduğunu görünce hemen polise haber verdim. Ardından polis ve sağlık ekibi geldi. Ben o sırada eve geçtim ve eşim buraya geldi. Daha sonra da çocuğun annesinin öldüğünü öğrendik. Anneler Günü'nde çocuğu yetim kaldı. Çocuk sadece annesinin evde olduğunu söyledi bize" dedi.

'SON DERECE ÖLÇÜLÜ VE ÖZENLİ BİR HANIMEFENDİYDİ

Öte yandan Erdoğan çiftinin komşusu Senay Ertem de polisin gelmesiyle olayı öğrendiklerini belirterek, "Başta basit bir olay sandık; ama daha sonra cinayet olduğunu öğrendik. Ben hanımefendiyi tanıyordum. Son derece ölçülü ve özenli bir hanımefendiydi. Yan komşuları daha önce yüksek sesle tartışmalarına şahit olmuş ancak olay gecesi hiçbir ses duymadık. Olayda çok muamma var. Olayı en iyi o çocuk aydınlatacak yüksek ihtimal fakat olay günü çocuk konuşacak durumda değildi" diye konuştu.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKT

Adliyeye sevk edilen katil zanlısının 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.



