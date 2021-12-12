Son dakika! Doktora zam düzenlemesi, kanun teklifinden çıkarıldı
Doktora zam düzenlemesi geri çekildi. Sağlık personellerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı.
12 Aralık 2021, Pazar 14:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık personellerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı.
Sağlık personellerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 6 madde içeren düzenlemenin Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldığı bildirildi.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgiye göre; Ya 23 Aralık'ta bütçe mesai sonrası yeni bir önerge eklenebilir. Ya da 2023 yılında yeni bir yasa eklenebilir.
BUNLARI DA OKUYUN