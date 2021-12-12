Türkiye Son dakika! Doktora zam düzenlemesi, kanun teklifinden çıkarıldı

Son dakika! Doktora zam düzenlemesi, kanun teklifinden çıkarıldı

Türkiye

Son dakika! Doktora zam düzenlemesi, kanun teklifinden çıkarıldı

Doktora zam düzenlemesi geri çekildi. Sağlık personellerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı.

12 Aralık 2021, Pazar 14:39 Son Güncelleme:
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Sağlık personellerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı.

Sağlık personellerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 6 madde içeren düzenlemenin Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldığı bildirildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgiye göre; Ya 23 Aralık'ta bütçe mesai sonrası yeni bir önerge eklenebilir. Ya da 2023 yılında yeni bir yasa eklenebilir.

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