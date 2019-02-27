Son dakika… Dolar fiyatı ne kadar? Euro kaç lira? 27 Şubat 2019 güncel döviz kuru…
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü sunumunda yeni bir sinyal vermemesinin ardından, politik gündemin yoğun olmasının etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcı Euro - Dolar paritesini merak ediyor. Serbest piyasada dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 27 Şubat güncel döviz kurları…
Küresel piyasalardaki politik gündem nedeniyle dolar ve euroda dalgalı bir seyir devam ediyor. Güncel dolar fiyatlarını merak eden yatırımcı “Dolar fiyatı ne kadar?" "Euro kaç lira?" sorularını internette sıklıkla aratıyor. İşte Güncel döviz kuru…
27 Şubat Çarşamba günü İstanbul serbest piyasada Dolar 5,3036 liradan, avro 6,0379 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,3060 liradan, avro 6,0410 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı’da 5,3005 liradan alınan dolar, 5,3024 liradan satılıyor. 6,0332 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0360 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0260 lira olmuştu.