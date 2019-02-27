Son dakika… Dolar fiyatı ne kadar? Euro kaç lira? 27 Şubat 2019 güncel döviz kuru… Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü sunumunda yeni bir sinyal vermemesinin ardından, politik gündemin yoğun olmasının etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcı Euro - Dolar paritesini merak ediyor. Serbest piyasada dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 27 Şubat güncel döviz kurları…