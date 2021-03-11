Son dakika... Dolar için yeni hamle! Tarih belli oldu...

Borsa, emtia derken yurt içinde dolar 7.80 TL’ye kadar yükseldi. Panik alımların ertesinde ABD piyasalarında sakinleşmenin de etkisi ile kur yeniden 7.61 TL’ye gevşedi.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş yazısında şu bilgileri paylaştı:

Dolarda 7.54 TL’nin üzerinde 8.05 TL hedefiyle pozisyonlar korunuyor. Merkez Bankası’nın toplantısına kadar biraz daha sakin bir seyir yaşanabilir.

Gerek yerli gerekse yabancı kurumlar, enflasyon ve kur hareketlenmesinden dolayı faizde artış beklentisine girdi. TCMB’den 100 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

TAHMİNLER NASIL?

TCMB 18 Mart’ta toplanacak. Fed toplantısı ise bir gün önce yapılacak. Her iki merkez bankasının kararı da yakından izlenecek. Faiz kararına kadar piyasalarda bekle - gör eğilimi hâkim olacak.

Yatırım kuruluşu Credit Suisse, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin istikrar kazanmasının tek başına dolar/TL paritesinde güçlü aşağı yönlü hareket yaratmayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.

Dolar/TL paritesi için TCMB’nin 18 Mart toplantısı öncesi çok sayıda seçenek görüldüğü belirtilen raporda, “Paritenin 7.45’in altına güçlü sarkması için TCMB’den mevcut faiz beklentisini değiştirecek net sinyal gerek” yorumu yapıldı.

TCMB’nin gelecek haftaki toplantısında 200 baz puan ya da üzerinde bir faiz artışı sinyali vermesi halinde paritenin 7.30 - 7.40 seviyelerine inebileceği belirtildi.

Türkiye ile ilgili büyüme tahminleri güncellenmeye devam ediliyor. OECD, 2021 dünya büyüme beklentisini yüzde 5.6’ya çıkarırken, Türkiye için büyüme beklentisini iki katına yükselterek yüzde 2.9’dan yüzde 5.9’a revize etti. Kurum, Hindistan ve Türkiye için emtia fiyatlarının seyrinin enflasyonu tetikleyebileceğini dile getirdi.





BORSA’DAKİ DURUM

Yaşadığımız dönemler ilk yarının en sorunlu dönemleri. Nisanda enflasyonda yükseliş devam edecek. Kur hareketlerinin önüne geçilemezse, enflasyon risk olarak masada durmaya devam edecek.

Borsa İstanbul’da endeks ortalamaların üzerinde hareket ediyor. 11 Mart’ta şirketler bilançolarını tamamlamış olacak. Endekste 1.582 aşılmadıkça yatay hareketlilik sürecek. Daha çok zirve seviyelerine yakın hareketlerin yaşanması alıcıların güçlü olduğunu gösteriyor.

Piyasalar diken üzerinde. Hem yurt içi hareketli hem de yurt dışı. Kimse mevcut trendin dışında kalmak istemiyor. Böylesi bir durumda güçlü hisselerde pozisyon almak olası türbülanslardan koruyacaktır.