İç piyasada gram altın 420 liradan, çeyrek altın 689 liradan, Cumhuriyet altını da 2,836 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

‘KISMEN POZİTİF KAPATTI’

Işık Menkul tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Ons altında geçen haftanın son işlem gününde, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş görülmesiyle birlikte gün içinde 1699 seviyesine kadar geri çekilme gözlemlendi. Akşam saatlerine doğru gelen alımlarla günü 1726 seviyesinden kısmen pozitif kapattı.

Kıymetli metal, yeni haftanın ilk işlem gününde ise yataya yakın seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Olası yukarı yönlü hareketlerin devamında 1738, 1747, 1764, 1784 ve 1795 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Öbür taraftan satıcılı işlemlerin görülmesi durumunda ise 1720, 1712, 1706, 1698, 1685 ve 1680 ilk etapta destek seviyeleri olarak izlenecektir."

Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftaya alıcılı olarak başladı. EURUSD, 1,1919 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde yükseliş devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1994 olacaktır. Aksi halde, 1,1919 seviyesini kırması durumunda ise 1,1867 destek seviyesini takip ediyor olacağız.

Altın, 1722 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1736 olacaktır. Aksi halde, 1722 seviyesini kırması durumunda ise 1711 destek seviyesini izliyor olacağız."

Anadolu Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise şu ifadelere yer verildi: " 1740 direncini geçen hafta 1739,92 ile test eden ons altında 1700 desteğini takip etmeye devam ediyoruz. 1700'ün altına gerilemede 1690-1680 aralığı yeniden test edilebilecekken tepkinin güçlenmesi için 1725 yukarı kırılmalı. 1725'in yukarı kırılması, üzerine yerleşmenin sağlanması halinde 1740 ardından 1755-1765 dirençleri hedeflenebilir.

DOLAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "USD/TRY paritesi yeni haftada 200 günlük ortalamanın üzerinde, ama 100 günlük ortalamanın da hemen altında bir görüntü ile yeni haftaya başlıyor.

Hafta içerisinde ilk kritik destek olarak 200 günlük ortalamaya denk gelen 7.41 izlenecek. Bu bölge kırılırsa bir sonraki dirik seviye 7.21 olarak karşımıza çıkabilir.

Yukarıda ise 7.59 ara direnç olmakla birlikte geçtiğimiz hafta görülen 7.75 seviyesi haftalık ana direnç olarak takip edilebilir. Bu hafta USDTRY paritesi için Çarşamba TSİ 21:00'de FED ve Perşembe TSİ 14:00'de de TCMB toplantıları ardı ardına önemli olacak.