Son dakika... Doris Day hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, yakalandığı zatürre nedeniyle 97 yaşında yaşamını yitirdi. 1950'ler ve 60'larda rol aldığı filmlerle tüm dünyada şöhrete kavuşan Day, Pillow Talk, Love Me or Leave Me, Romance on the High Seas ve Calamity Jane gibi filmlerde rol almıştı.

Dört kez evlenen Doris Day'in 2004 yılında hayatını kaybeden Terry Melcher adında bir oğlu bulunuyordu.

İkonik Hollywood filmlerinde rol almasının dışında Doris Day, aynı zamanda Grammy ödüllü bir şarkıcıydı. Sentimental Journey, Secret Love ve Che Sera Sera gibi sevilen şarkıları seslendiren Day, 3 Nisan 1922 tarihinde Ohio'da dünyaya gelmişti.

Sıkı bir hayvansever olarak da bilinen Day’in ölümünü, kendi adına kurulan hayvan hakları kurumu duyurdu. Kurum, yaşına göre oldukça sağlıklı olan Day’in son zamanlarda ciddi bir zatürre teşhisi konulduğunu açıkladı.

Day'in california'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.