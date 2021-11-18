Son dakika: Döviz alım satımında yeni dönem! 100 dolar ve üzerinde...
Son dakika haberine göre; Döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Döviz alım-satımında kimlik tespiti, 100 dolar ve üzerindeki alım satımda şart olacak.
18 Kasım 2021, Perşembe 01:12 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan doviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi. Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.
Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti.