İtalya'da üniversite öğrencisi Andrea Colonnetta'nın koluna yaptırdığı koronavirüs sertifikası barkodu dövmesi geniş yankı buldu. 22 yaşındaki Colonnetta barkod dövmesini yaptırmadan önce konu üzerinde çok düşünmediğini fakat dövmecisiyle görüştükten sonra bu 'güncel' seçime karar verdiğini ifade etti.

İtalyan basınına konuşan genç, "Kesinlikle orijinal bir şey yapmayı tercih ettim, farklı olmayı seviyorum." diyerek duygularını dile getirirdi.

İtalya’da 6 Ağustos’tan bu yana sinema, müze, kapalı yerlerdeki restoran ve kafelere gitmek isteyenlere iki doz aşı, son 48 saatte Covid-19 testinin negatif çıkması veya kısa süre önce hastalıktan iyileştiğini kanıtlayan barkodlu “Covid sertifikası” gösterme zorunluluğu getirildi.

İTALYA'DA KORONAVİRÜSLE İLE MÜCADELEDE SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 470 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 255 bin 218 testte 7 bin 470 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 478 bin 691'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 133 bin 421'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 466'ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 artarak 128 bin 728'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 462 artışla 4 milyon 216 bin 542'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 75 milyon 127 bin 479 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 253 bin 552 oldu.