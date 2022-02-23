Son dakika: Dr. Ebru Ergin Bakar’ı darp eden şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Feray Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Feray Y.'nin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı. Feray Y., daha sonra 'görevi başındaki doktoru kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. Savcılığın sevk yazısında, Feray Y.'nin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de dikkat çekildi.

BAKAN KOCA: YERLERİ HAPİSTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" demişti.

TUTUKLANDI

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilacını yazdırmak için rapor istediği Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı çıkan tartışmanın ardından darbeden Feray Y. çıkarıldığı mahkemece 'görevi başındaki doktoru kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.

Özkan ARSLAN/ Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)

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