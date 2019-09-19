Son dakika... Drone sivilleri vurdu! En az 30 ölü
Afganistan yönetimi, ülkenin doğusundaki hava saldırısında sivillerin hedef olduğunu duyurdu. Bu sabah Taliban'ın bir hastaneyi hedef alan bomba yüklü kamyon saldırısında da 20 kişi ölmüştü. Ülkede bir günde gerçekleşen can kaybı 50 oldu.
Bu sabah Taliban'ın hastaneye bomba yüklü kamyonla saldırdığı Afganistan'da, saatler sonra yeni bir bombardıman haberi duyuruldu.
Resmi açıklamaya göre, Afgan hava kuvvetlerinin ABD desteğiyle ülkenin doğusundaki düzenlediği drone saldırısında siviller vuruldu.
Reuters'a bilgi veren yetkililer, saklanan DEAŞ teröristlerini vurmak isteyen insansız hava aracı yanlışlıkla bir tarlanın yanındaki çiftçileri bombaladı.
En az 30 tarım çalışanının öldüğü saldırı noktasında 40 kişi de yaralandı.