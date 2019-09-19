Son dakika... Drone sivilleri vurdu! En az 30 ölü Afganistan yönetimi, ülkenin doğusundaki hava saldırısında sivillerin hedef olduğunu duyurdu. Bu sabah Taliban'ın bir hastaneyi hedef alan bomba yüklü kamyon saldırısında da 20 kişi ölmüştü. Ülkede bir günde gerçekleşen can kaybı 50 oldu.