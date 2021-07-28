Son dakika: Düğün davetlerinde yeni dönem: Aşılılar gelsin!

Aşı olanlara pozitif ayrımcılık önerileri Hükümet’in masasındayken, bazı iller kendi uygulamalarını başlattı bile... Diyarbakır’da Ticaret ve Sanayi Odası’ndan aşı olmayanların düğünlere alınmaması yönünde tavsiye kararı çıktı, Şanlıurfa’da aşı olanlara teşvik hediyeleri dağıtılıyor, Trabzon’da da turistik tesislerde indirim var...

AŞISIZLAR HAKKINDA RESTORAN KAFE GİBİ İŞLETMELERLE İLGİLİ ÖNERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaklaşık 22 milyon kişinin hakkı olmasına rağmen aşı yaptırmadığını açıklamasının ardından gözler bu kitleye çevrildi. Aşı karşıtlarını ya da aşıya çekingen yaklaşanları ikna için çeşitli uygulamalar gündemde. Edinilen bilgilere göre restoran, kafe gibi işletmelere iki doz aşısını yaptıranların alınmasından aşısızların bazı haklardan yararlandırılmaması gibi çok sayıda öneri Hükümet’in masasında.

DİYARBAKIR

DÜĞÜN DAVETİYESİ 2 DOZ OLMAYANA GİTMESİN

Ancak bazı iller harekete geçti bile. Örneğin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile düğün sektörü işletmecileri, koronavirüse karşı çeşitli yeni önlem maddeleri belirledi:

- Düğün salonunda personel aşı olacak.

- Maskesiz girilmeyecek ve düğün boyunca çıkarılmasına müsaade edilmeyecek.

- Personel sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapacak.

- Düğünde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için sık sık anons yapılacak.

- Düğün sahiplerinden, 2 doz aşı olmayan misafirlerini düğüne davet etmemelerini rica ediyoruz. Bu konuda da kesin bir karar alınması için yetkililere çağrı yapıyoruz.

- Düğün salonlarına gelen misafirlerin ateşi ölçülecek ve ateş ölçen personel, tıbbi maske ile yüz koruyucu kullanacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak.

- Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği tarafından örnek düğün videosu ile Diyarbakır yerel sanatçıları aşıya teşvik amaçlı şarkı besteleyip video çekecek.

TRABZON'DA 2 DOZ AŞI OLANA 30 İŞLETMEDE İNDİRİM

Trabzon’da ise ilk ve ikinci dozunu olanlar, bölgedeki bazı turizm işletmelerine indirimli girebilecek. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) tarafından halkı aşı olmaya teşvik etmek için hazırlanan kampanyada, 15 Temmuz tarihinden sonra çift doz koronavirüs aşısı olanlar, 30 işletmede indirim hakkı kazanacak. İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta, “Aşı sayılarımız Türkiye ortalamasının üzerinde olsa bile bize göre az. 1 Ağustos’ta başlayıp 31 Ağustos’a kadar devam edecek teşvikle daha çok insanımız aşı olacak” diye konuştu. TİSAD Başkanı Murat Çavga da halkı ceza yerine ödülle aşı olmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

ŞANLIURFA

AŞI OLAN GENÇLERE ÇEKİLİŞLE TABLET VE BİSİKLET...

En az bir doz aşı oranının en düşük olduğu kentlerden Şanlıurfa’da da aşı yaptıran 18-25 yaş arası gençlere, her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi çeşitli hediyeler verilecek. Vali Abdullah Erin, “81 il içinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz, bizim önümüzde bir il var ama bu şekilde devam edersek sondan birinciliği alacağız. Bu da Şanlıurfa’ya yakışmıyor. 18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı yapalım’’ dedi. m DHA/AA

MAÇLARA KONSERLERE BEDAVA BİLET

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Balıkda Hürriyet’e verdiği demeçte, aşılama hızının tüm dünyada henüz aynı olmadığını söyleyerek, vatandaşları aşıya yönlendirmek için ‘bedava bilet’ önerisinde bulunmuştu. Balık, “Çift doz aşılı olanlara, konserlerde, maçlarda ücretsiz bilet verilsin. Örneğin kura ile koltukların yüzde 20’si verilebilir. Telefon şirketleri ücretsiz bir miktar kontör verebilir. Belediyeler yaz konserlerine başladılar, sadece çift doz aşılı olanları alabilirler. Bu tip ödüllendirmeler ülkemizde kararsız gençleri aşıya yöneltmede işe yarayacaktır” önerilerini getirmişti.



