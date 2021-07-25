Türkiye Son dakika... Düğün konvoyunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Düğün konvoyunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Düğün konvoyunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre, Muş'un Varto ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2021, Pazar 19:53 Son Güncelleme:
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Kaza, Varto ilçesi Çallı dereköyü mevkiinde meydana geldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen ve Özkonak köyü istikametine gitmekte olan düğün konvoyunun önündeki bir aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen dört araç zincirleme kazaya neden oldu.

Kazada yaralanan Gülseren Kıraç (43), Rojin Kılıç (19), Zülfinaz Kıraç (71), Abdullah Kıraç (58), Kenan Karabağ (26), Sinan Karabağ (21), Abdulkerim Ataç (56) ve Şahin Ataç (54), Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreliğine yol trafiğe tek yönlü kapatılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş) (DHA)

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