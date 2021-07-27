Son dakika: Düğün takısının vergisi var mı? Evlenecekler dikkat!

Yasaklarının hafifletilmesi ve evlilik sezonunun açılmasıyla birlikle düğünler arttı. Düğünlerin olmazsa olmazı da takılar, hediyeler... Yeni çiftler ailelerinden ve yakınlarından gelen hediyelerin vergisi var mı merak ediyor. Yasaya göre düğün hediyeleri için vergi istisnası var. Ama düğün hediyesi otomobil olursa, ya da geline yüklü bir çeyiz parası verilirse durum değişiyor. İşte Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın yazısı...

Pandemi takı törenlerini de değiştirmişti… Geçen yaz okuduğum bir haberdi. Tekirdağ’daki bir düğünde, davetlilerle gelin ve damat arasındaki sosyal mesafeyi korumak için, takılar cansız vitrin mankenlerine takılmıştı. Bu yaz da pandemi yasaklarının kalkmasıyla yine bir düğün ve hediye haberi okudum… Bu kez Amasya Taşova’dan bir düğün: ’Dedesinden torununa sıfır otomobil.’ Takı olsun, otomobil olsun... Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelin ve damata verilen düğün hediyeleri sonuçta bir değer ifade ettiğinden yeni çiftler “Acaba bu hediyelerin vergisi var mı?” diye de soruyorlar.

DÜĞÜN HEDİYELERİNDE ( PARA, ALTIN VB) İSTİSNA TANINIYOR

Normalde anne-babadan dededen, nineden, kardeşten dahi olsa alınan hediyelerin (belirli tutarın üzerindeyse) vergisi de var. Ancak düğünde takılan para, altın vb. hediyeler için Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİV) istisna tanıyor. Yasadaki ifadesiyle belirtirsek ‘örf ve âdete göre verilmesi mutat (alışılmış) bulunan hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar’ için istisna tanınıyor, vergisi istenmiyor. (VİV Kanunu Md. 4/c)

DÜĞÜN HEDİYESİ OTOMOBİLSE...

Evet, örf ve adete göre verilen altın, para gibi takılan kıymetler için gelin ve damatın vergi ödemesi gerekmiyor, konu net. Ancak sıfır otomobil gibi çok daha yüksek değerde kıymetler için vergisi yoktur demek mümkün olamıyor. Bu konuda Maliye’nin yaptığı açıklamalarda da; düğünde geline takılabilecek para ve takılara göre çok daha değerli hediyelerin, örf ve adete göre verilen hediye tutarlarını aşacağından yasadaki istisna kapsamına giremeyeceği belirtiliyor.

ÇEYİZ PARASI

Kızına düğününde 400 bin dolar tutarında çeyiz parası veren bir baba ‘vergisi var mı acaba?’ diye tereddütünü Maliye’ye sormuş. Maliye, cevabında vergiye tabi olduğunu belirtmiş. “Çeyiz parası olarak; kızınıza verdiğiniz 400 bin dolar tutarındaki hediye, örf ve âdete göre verilmesi mutat bulunan hediye kapsamında değerlendirilemeyeceğinden Veraset ve İntikal Vergisi’nden istisna tutulması mümkün değildir” şeklinde cevap verilmiş. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 26 Mart 2013 Tarih ve 176 Sayılı Özelge)

İSTİSNA TUTARI 7 BİN 703 TL

Aile üyelerinden; anne-babadan, dededen-nineden, kardeşten, eşten de gelmiş olsa da bağış ve hediyeler vergiye tabi. İstisna tutarı 2021 yılı için: 7.703 lira. Bu değeri aşan tutarda hediye, bağış alan kişiler vergi ödemek zorunda. Yalnız; anne, baba, eş ve çocuklardan bu hediyeleri alanlar için, verginin oranı yarı yarıya düşüyor. Hediyenin taşınır (menkul) -taşınmaz (gayrimenkul) olması da fark etmiyor. Mücevherat, otomobil, konut vb. tüm karşılıksız olarak edinilen varlıklar için vergisinin hesaplanıp ödenmesi gerekiyor. Karşılıksız intikal eden varlıklar için beyanname verme süresi bir ay. Ödeme, beyandan sonra üç yılda ve altı taksitte (her yıl Mayıs ve Kasım aylarında) yapılabiliyor.











