Türkiye Son dakika: Düğünde feci olay! Dans ederken bir anda yere yığıldı

Son dakika: Düğünde feci olay! Dans ederken bir anda yere yığıldı

Türkiye

Son dakika: Düğünde feci olay! Dans ederken bir anda yere yığıldı

Bursa'da arkadaşının düğününde oynarken bir anda yere yığılan Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan hastaneye kaldırıldı. Önalan'ın kalp krizi nedeniyle Aort damarının yırtıldığı belirlendi. Önalan'dan kahreden haber geldi.

11 Temmuz 2021, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Erzurumlu iş insanı Cevat Sadrettin Önalan (43), Bursa'da, arkadaşının düğününde oynarken kalp krizi geçirdi. Pistte bir anda yere yığılan 3 çocuk babası Önalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan'ın yere düşme anı davetlilerin cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

KURTARILAMADI

Cevat Sadrettin Önalan, bir süre önce yaşamaya başladığı Bursa'da, arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı. Düğünde oyun oynayan Önalan, bir anda yere yığıldı. Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Önalan'ı hayata döndürmek için doktorlar, yaklaşık 45 dakika boyunca müdahalede bulundu. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirilen Önalan için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarıyla çok sayıda Erzurumlunun katıldığı cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.

DÜŞME ANI SALONDAKİLERİN TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİ

Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı, düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Kalabalığın ortasında bir süre oynayan Önalan'ın önce sendelediği sonra yüzüstü yere kapandığı anlar görüntülerde yer aldı.

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