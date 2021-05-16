Son dakika: Düğünler için İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Düğünler ne zaman başlayacak? 17 Mayıs'tan sonra nikahlar...
Düğünler için İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde son dakika açıklaması yapıldı. Düğün salonları 17 Mayıs'tan sonra açılacak mı? Düğünler ve nikahlar ne zaman yapılacak? 17 Mayıs'ta tam kapanma bitince düğünler yapılacak mı? Düğün ve nikahlara normalleşme döneminde kısıtlama uygulanacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın son dakika genelgesinde düğün ve nikah açıklaması...
16 Mayıs 2021, Pazar 12:08 Son Güncelleme:
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Normalleşme döneminde düğün salonları açılacak mı? Evlilik hazırlığı yapan çiftler “düğünler ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düğünler ne zaman başlıyor? Nikah ve düğün yasakları devam edecek mi?
Düğünler için İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde yer alan madde şöyle:
Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.
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