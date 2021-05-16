Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Normalleşme döneminde düğün salonları açılacak mı? Evlilik hazırlığı yapan çiftler “düğünler ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düğünler ne zaman başlıyor? Nikah ve düğün yasakları devam edecek mi?

Düğünler için İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde yer alan madde şöyle:

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.



