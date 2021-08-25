Ekonomi Son dakika: Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı: Durdurdu!

Son dakika: Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı: Durdurdu!

Ekonomi

Son dakika: Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı: Durdurdu!

Afganistan'daki durumdan derin endişe duyduklarını belirten Dünya Bankası Sözcüsü , 'Afganistan'daki operasyonlarımızda ödemeleri durdurduk, durumu iç politika ve prosedürlerimiz doğrultusunda yakından izliyor ve değerlendiriyoruz.' dedi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
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Dünya Bankası, Afganistan'daki operasyonlarına yönelik ödemeleri durdurduğunu açıkladı.

Dünya Bankası Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumdan ve özellikle kadınlar için ülkenin kalkınma beklentileri üzerindeki etkilerinden "derin endişe" duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Afganistan'daki operasyonlarımızda ödemeleri durdurduk, durumu iç politika ve prosedürlerimiz doğrultusunda yakından izliyor ve değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bankanın uluslararası toplum ve kalkınma ortaklarıyla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, zor elde edilen kalkınma kazanımlarını korumak ve Afganistan halkını desteklemeye devam etmek için yolların araştırıldığı aktarıldı.

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