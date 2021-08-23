Son dakika: Dünyada ilk kez oldu! Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar
Pfizer/BioNTech aşısı koronavirüse karşı dünyada tam onaylanan ilk aşı oldu. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi.
23 Ağustos 2021, Pazartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada koronavirüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.
The Washington Post'un haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Söz konusu aşı, ABD’de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada corona virüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu