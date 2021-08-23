Dünya Son dakika: Dünyada ilk kez oldu! Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar

Son dakika: Dünyada ilk kez oldu! Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar

Dünya

Son dakika: Dünyada ilk kez oldu! Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar

Pfizer/BioNTech aşısı koronavirüse karşı dünyada tam onaylanan ilk aşı oldu. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 17:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada koronavirüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

The Washington Post'un haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Söz konusu aşı, ABD’de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada corona virüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu

İlgili Haberler
Son dakika: Fahrettin Koca 'Takipçisiyiz' diyerek raporu paylaştı: Açıklanabilir yanı yok!



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya'da kriz! Casus, gizli bilgileri ele geçirdi