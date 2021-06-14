NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. Zirvenin en önemli başlıklarından kabul edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada ‘Ortak stratejinin netleşmesine vurgu yaptım. Faydalı bir görüşme oldu’ ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME OLDUKÇA OLUMLU GEÇTİ

CNN Türk anlı yayınında Arzu Çakır Morin Fransız kaynaklar tarafından görüşmeye ilişkin yapılan ilk değerlendirmeleri anlattı. İşte Arzu Çakır Morin’in o açıklamaları:

Diplomatik kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre; görüşmenin son derece verimli olduğu ve baş başa görüşmenin olumlu geçtiği dile getirildi. Görüşme beklenenden uzun sürdü.

NATO üyeliği açısından bir takım sorunlu konular vardı. Doğu Akdeniz gibi bu konularla ilgili görüşmeler yapıldı.

Türkiye ile Fransa konusunda netleşmesi gereken konular vardı. İslamafobi ve Fransa’daki laiklik konusu gündeme geldi. Macron’un açıklamaları Türkiye tarafında rahatsızlık yaratmıştı. Macron’un bu konuda görüşmede ‘Bizim için laiklik konusu Müslümanlara karşı bir tutum değildir asla’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fransa kaynaklarına göre pek çok konuda diyalogla devam etme kararı alındığı söyleniyor, görüşmenin ayrıca çok olumlu geçtiği bildirildi.

ERDOĞAN BORİS JOHSON ZİRVESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi başladı. Erdoğan ve Johnson'un NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.



