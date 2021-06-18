Son dakika: Durunun ailesine tehdit gibi uyarı! Acıları ikiye katlandı
Son dakika haberi...Antalya’da, Berna Yıldırım B.’nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Duru Akça'nın ailesine çıldırtan bir teklif yapıldı. Kızları yerde 30-40 metre sürüklenen ve güvenlik kamerası kaydına bir türlü ulaşamayan acılı ailenin acısı, bu tehdit gibi uyarıyla iki kat daha arttı.
18 Haziran 2021, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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Antalya'da 11 Haziran günü saat 16:30 'da Duru Akça (6), kardeşi ile gittiği mahalle camisindeki yaz Kur'an Kursu'nda takdir alınca, halası Rukiye Akça, ödül olarak dondurma ve oyuncak almak için markete götürmek istedi.
Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçerken halası Rukiye Akça ve yeğenini gören 2 araç durup yol verdi. Sol şeritten gelen Berna Yıldırım.B.'nin kullandığı otomobil feci şekilde Duru'ya çarptı. Hastaneye kaldırılan Duru Akça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ İÇİN YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Korkunç kazanı ardından Duru Akça, Ermenek Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücü Berna Yıldırım B.'den şikayetçi olan baba Ali ve anne Teslime Akça, kadın sürücünün adli kontrol şartı ile serbest kalmasına avukatları aracılığı ile itiraz ettiler. Savcılık sürücü Berna Yıldırım B için yeniden yakalama kararı çıkarttı.
FREN İZİ YOK
Akça ailesinin avukatı Onur Yoldan, emniyetin elde ettiği güvenlik kamerası ve tanık ifadelerinden yolda hiç firen izi olmadığına dikkat çekti.
Duru'nun 30-40 metre sürüklendiğini de belirten avukat Yoldan, "Sürücü ve yanındakilerin ifadeleri çelişkili. Sürücü 'Sağımızdaki araç vurdu bizim önümüze düştü' diye ifade vermiş. Yanında oturan kişi ise 'Aracın önüne bir anda koştu' demiş.Ancak polisin elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde Duru yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken iki araç duruyor soldan gelen otomobil çarparak 30 - 40 metre sürüklüyor" diye konuştu.
TEHDİT GİBİ UYARI: BOŞUNA UĞRAŞMAYIN, YORULAN SİZ OLURSUNUZ
Öte yandan baba Ali Akça kızı Duru'nun yokluğunu yaşarken aldığı tehdit gibi uyarı acısını ikiye katladı.
Kazanı ardından karşı tarafın kendileri ile görüşmek istediğini belirten acılı baba Ali Akça, "Bana başsağlığı için geldiler. Ancak 'Davacı şikayetçi olmayın' dediler. Bende 'Bu mümkün değil' dedim. Onlar Boşuna uğraşmayın. Yorulan siz olursunuz' diyerek adeta beni tehdit ettiler. Bu yaşananların ardından sonuna kadar davacıyım ve hukuk çerçevesinde mücadele edeceğim" diye konuştu
Sabah-Erdoğan Öztürk