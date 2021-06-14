Antalya’da yaya geçidinde halasıyla birlikte karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Duru Akça’nın ailesi, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ararken bölgedeki işyerlerine kendilerinden önce birilerinin giderek görüntülerin karartılmasını istediği ortaya çıktı.

Antalya'da 11 Haziran günü saat 16:30 'da Duru Akça (6), kardeşi ile gittiği mahalle camisindeki yaz Kur'an Kursu'nda takdir alınca halası Rukiye Akça, ödül olarak dondurma ve oyuncak almak için markete götürmek istedi.









DURU KURTARILAMADI

Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçmek isteyen hala Rukiye Akça ve yeğenini gören 2 araç durup yol verdi. Hala, bebek arabasını kullanırken Duru, bebek aracına tutunarak karşıya geçmek için yürüdükleri sırada Berna Y.B'nin kullandığı otomobil feci şekilde Duru'ya çarptı. Hastaneye kaldırılan Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Korkunç kazanı ardından Duru Akça, Ermenek Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücü Berna Y.B'den şikayetçi olan baba Ali ve anne Teslime Akça, kadın sürücünün adli kontrol şartı ile serbest kalmasına sert tepki gösterdi.

Aile avukatları aracılığı ile üst mahkemeye dilekçe ile başvurarak sanık sürücünü tutuklu yargılanmasını isteyeceğini kaydetti.









"GÖRÜNTÜLERİ KARARTILMASI İSTENDİ" İDDİASI

Olayın ardından Akça ailesi Duru'nun hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü aramaya başladı.

Kazanın yaşandığı noktada tek tek esnafı dolaşan amca Ömer Akça, "Birileri bizden önce esnafa gelip 'Görüntüleri karartın' demiş. Kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Kaza ile ilgili hiçbir esnafta görüntü olmaması çok ilginç. Araştırmalarımız sürüyor." Diye konuştu.

ANLAŞAMADIKLARI İÇİN AYRILDILAR

Öte yandan sosyal medyada maddi imkânsızlıklar nedeni ile anne Teslime Akça; iki kızını babasına bırakarak ayrıldığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. Akça ailesi, "Anlaşamadığımız için ayrıldık. Maddi imkânsızlık söz konusu değil. Bu yalan." açıklamasında bulundu.







