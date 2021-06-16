Türkiye Son dakika: Duygu Delen davasında karar çıktı

Son dakika: Duygu Delen davasında karar çıktı

Türkiye

Son dakika: Duygu Delen davasında karar çıktı

Son dakika haberine göre, Duygu Delen davasında karar çıktı, Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 18:26 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te, Duygu Delen’in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

DHA

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