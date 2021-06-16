Son dakika: Duygu Delen davasında karar çıktı

Gaziantep'te, Duygu Delen’in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

DHA



