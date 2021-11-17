AFAD'ın internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre; Düzce'de saat 21.35'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DÜZCE 5.0 İLE SALLANMIŞTI

Düzce'de, Richter ölçeğine göre, saat 15:40'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilmişti. Saat 15:57'de Düzce'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.



