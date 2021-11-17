Türkiye Son dakika: Düzce'de artçı depremler devam ediyor

Son dakika: Düzce'de artçı depremler devam ediyor

Türkiye

Son dakika: Düzce'de artçı depremler devam ediyor

Son dakika haberine göre; Düzce'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 22:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AFAD'ın internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre; Düzce'de saat 21.35'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DÜZCE 5.0 İLE SALLANMIŞTI

Düzce'de, Richter ölçeğine göre, saat 15:40'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilmişti. Saat 15:57'de Düzce'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

İlgili Haberler
Bakan Koca'dan Düzce depremi açıklaması: Can kaybı yokDüzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi...


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ahmet Kaya hüznü…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
50+1
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan Düzce depremi açıklaması: Can kaybı yok