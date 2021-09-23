Türkiye Son dakika... Ece Üner gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında duygusal anlar

Son dakika... Ece Üner gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında duygusal anlar

Türkiye

Son dakika... Ece Üner gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında duygusal anlar

Kanal D'de ekrana gelen 'Eve Üner ile Susma' programında duygusal anlar yaşandı. Fatma Akın sevdiği adam tarafından arası açılan ve 4 yıldır görüşmediği ablası Emine’yi stüdyoda karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. İki kardeşin duygusal kavuşması Ece Üner'i de ağlattı.

23 Eylül 2021, Perşembe 13:01 Son Güncelleme:
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Ece Üner İle Susma’ya katılan 55 yaşındaki Fatma Akın, 6 yıl birlikte olduğu ve evlenme planları kurduğu Eray tarafından 6 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek programa başvurmuştu. Hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan Eray’ın başka mağdurları da ortaya çıkmıştı.

Program ekibi, Eray yüzünden ailesiyle arasının açıldığını söyleyen Fatma Akın’a büyük bir sürpriz yaptı. Akın, 4 yıldır görüşmediği ablası Emine’yi stüdyoda karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İki kardeşin duygusal kavuşması herkesi hüzünlendirdi. Deneyimli haberci Ece Üner de bu duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır’ın da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de.


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