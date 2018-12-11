Son dakika: Ece Vahapoğlu hamile
Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, Boyner Holding Buluşum CEO'su Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten güzel haber geldi
Çift, bebekleri olacağını sosyal medyadan duyurdu.
Güzel haberi sevenleriyle Instagram hesabından paylaşan Ece Vahapoğlu fotoğrafının altına ''Bebeğimiz... Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah'' mesajını yazdı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'tebrik' yorumları yapıldı.