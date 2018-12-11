Son dakika: Ece Vahapoğlu hamile

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, Boyner Holding Buluşum CEO'su Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten güzel haber geldi

11 Aralık 2018, Salı 16:52 Son Güncelleme:
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Son dakika: Ece Vahapoğlu hamile

Çift, bebekleri olacağını sosyal medyadan duyurdu.

Güzel haberi sevenleriyle Instagram hesabından paylaşan Ece Vahapoğlu fotoğrafının altına ''Bebeğimiz... Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah'' mesajını yazdı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'tebrik' yorumları yapıldı.

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