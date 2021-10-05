Ankara'da intiharının ardından Türkiye'yi kahreden Eda Nur'un ölümünde çarpıcı bir son dakika haberi geldi. Cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek bir binanın 15'inci katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın(18), sahte kimlikle ifade verdiği tespit edilen oda arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı. Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Kaplan daha önce de amcasının tacizine uğradı ancak annesi tarafından şikayetinden vazgeçmek zorunda bırakıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

ODA ARKADAŞI SILA F'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eda Nur Kaplan'ın tacize uğraması ve intihar etmesine ilişkin çarpıcı son dakika haberleri: Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek bir binanın 15'inci katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın(18), sahte kimlikle ifade verdiği tespit edilen oda arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı.





Sabah'ın ulaştığı ifadeye göre Kaplan daha önce de amcasının tacizine uğradı ancak annesi tarafından şikayetinden vazgeçirildi.

Eda Nur'un intiharına neden olan tacizle ilgili ise şikayetinden vazgeçmesi için Yusuf G. tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Sıla F., Yusuf G.'nin, 'Eda Nur'u bu ülkede değil memur, garson bile yaptırmayacağım' dediğini söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan bir sitenin 15. katından atlayarak hayatına son vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı. Kaplan'ın ablası Güler Kaplan, katıldığı bir televizyon programında, Eda Nur'un kaldığı sevgi evindeki oda arkadaşı Sıla F.'nin kendisinin kimliğini kullanarak polis merkezine ifade verdiğini öne sürmüştü. Sabah, Eda Nur Kaplan'ın intiharı üzerine sahte kimlikle ifade veren Sıla F.'nin ifadesine ulaştı. Sıla F., intihar olayın birlikte kaldığı O.K'nın evinde olduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.

"KARAKOLA GİTMEDİM ANCAK EDA NUR'UN EVİNE GİTTİM"

Eda Nur Kaplan'ın olay tarihinden yaklaşık 1 hafta önce kendisini arayarak, o dönem birlikte kaldığı O.K isimli şahısla kimliğini göndermesini istediğini anlatan Sıla F., O.K'nin Eda Nur Kaplan'ın bulunduğu karakola kimliği götürdüğünü kaydetti. Sıla F., "Karakola gitmedim ancak akabinde Eda Nur'un evine gittim. Eda Nur başından geçenleri anlattı. Ablası ve Yusuf ile Tayfun isimli şahıslarla eğlence mekanına gittiklerini, aşırı derecede sarhoş olduğunu, mekanda içtiği alkolde Yusuf veya Tayfun'un ilaç atmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Ben olayları öğrendikten sonra, Yusuf'un Eda Nur'u tehdit edici mesajlar gönderdiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Sıla F., Eda Nur'un kendisine ismini bilmediği bir otele Yusuf ile gittiğini söylediğini, aşırı derecede alkollü olduğu için yaşananlara karşı koyamadığını dile getirdiğini kaydetti. Sıla F. ifadesinde "Eda Nur birkaç gün benim de kaldığım O.K isimli şahsın evinde kaldı. Bu süreçte bana çok bunaldığını söyledi. Eda Nur'un hem yaşadıkları hem de önceye dayalı maddi sıkıntılarının bulunduğunu fark etmiştim. Ancak Eda Nur'un intihar edeceği yönünde herhangi bir izlenim edinmemiştim. Olay gecesi ben ve O.K. uyuyorduk, Eda Nur'da başka bir odada uyuyordu. Gece 02.30 sıralarında polisler geldi Eda Nur'un intihar ettiğini bu şekilde öğrendik" dedi.

SON DAKİKA: "AMCASININ TACİZİNE UĞRADI"

Eda Nur Kaplan'ın 'Yaşadıklarımdan ötürü bana inanmayacaklar' dediğini anlatan Sıla F., Kaplan'ın küçük yaşlarda amcasının tacizine uğradığını, taciz olayında annesi Fatma P.'nin şikayetinden vazgeçtiğini ve böyle bir olayın olmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi. Sıla F. ifadesinde, söz konusu olayla ilgili Eda Nur Kaplan'ın Yusuf ve Tayfun isimli şahısların da kendisine yaptıklarına kimsenin inanmayacağını söylediğini kaydetti.

"ŞİKAYETİNİ GERİ AMA BİZ SENİN BÜTÜN MASRAFLARINI KARŞILAYALIM"

Yusuf G. Tarafından Eda Nur'un şikayeti nedeniyle tehdit edildiğini söyleyen Sıla F., "Eda Nur, Yusuf ile ilgili bir takım olayları hatırlamak ve yüzleşmek için cinsel saldırı olayından sonra Yusuf ile görüşmeye karar verdi. Ben de Eda Nur ile birlikte Kızılay AVM'de bulunan bir kafede Yusuf'un abisi olduğunu söyleyen ancak ismini bilmediğim bir şahıs ile görüştüm.

Yusuf'un abisi olduğunu söyleyen şahıs, Eda Nur'a 'Şikayetini geri al biz senin bütün masraflarını karşılayalım' dedi. Eda Nur teklifi kabul etmeyerek 'Sizden gelen hiçbir şeyi istemiyorum' diye karşılık verdi.

Yusuf, Eda'nın şikayetini geri çekmesi konusunda bir takım tehditlerde bulunmuştu.

Hatta bana da İnstagram üzerinden mesaj göndererek 'Eda Nur sürekli senin yanında, Eda Nur'u bu ülkede değil memur garson bile yaptırmayacağım' diye yazmıştı" şeklinde ifade verdi.

Kaynak: SABAH.com.tr







