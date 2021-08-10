Türkiye Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. 'nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

10 Ağustos 2021, Salı 18:35 Son Güncelleme:
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Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Şüpheli Y.G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından nitelikli cinsel saldırı suçundan konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

AA-DHA

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