Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili flaş tutuklama kararı
Son dakika haberine göre, Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G., Mehmet A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şüpheli Aşkın K'.ya yurt dışı yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 18:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler M.A ile A.K. ifade işlemi için soruşturma savcısına çıkarıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.A, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan Y.G. ise sabah saatlerinde tutuklanmıştı.
Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şüpheliler Y.G ve M.A hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra Kaplan, intihar etmişti.
Daha önce gözaltına alınan şüpheliler Y.G ve M.A farklı tarihlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine şüpheli Y.G. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.
Soruşturmanın firari şüphelisi M.A ile A.K de gözaltına alınmıştı.
EDA NUR KAPLAN TOPRAĞA VERİLDİ
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AA