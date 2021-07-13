Son 24 saatte 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi. 49 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği listeye Edirne de dahil oldu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı. 49 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu. TRT Haber'in haberine göre, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,16, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 28,26 olarak kayda geçti.

TÜRKİYE'DE AŞI OLANLARIN SAYISI 58 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 960 bin 880'i birinci doz, 17 milyon 543 bin 398'i ikinci doz, 3 milyon 89 bin 859'u üçüncü doz olmak üzere toplam 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi.

"HOŞ GELDİN EDİRNE"

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

Edirne, aşılamanın yüzde 75'i geçtiği 4. il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" dedi.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Şırnak olarak sıralandı.







