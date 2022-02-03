Son dakika: Edirne Valiliği, ölü göçmen sayısının yükseldiğini duyurdu
Yunanistan'ın insanlık dışı hareketini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu. Yunan sınır birlikleri tarafından itilen 22 göçmenden 12'si Edirne'nin İpsala ilçesinde donarak ölmüştü. Edirne Valiliği hayatını kaybede göçmen sayısının yükseldiğini duyurdu.
03 Şubat 2022, Perşembe 10:48 Son Güncelleme:
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Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır.' denildi.
BAKAN SOYLU OLAYDAN 2 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.
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