Kaza, sabah saatlerinde Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kazada 10 kişinin öldüğünü söyledi.

Edirne Valiliği, Meriç ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç İlçemiz Büyük Doğanca Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkâna çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. DHA