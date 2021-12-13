Türkiye Son dakika: Edirne'deki selde kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu

Son dakika: Edirne'deki selde kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu

Türkiye

Son dakika: Edirne'deki selde kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Edirne'deki selde mahsur kalan 11 vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı. Sel sularına kapılan 75 yaşındaki Murat Güneş'ten ise kahreden haber geldi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken, Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan 75 yaşındaki Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu.



Enez ilçesine bağlı Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Sel sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Köyde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş'ten ise sel sularına kapıldı. Güneş'in en son komşusuyla telefonda görüştüğü ve 'beni kurtarın' dediği öğrenildi.

AFAD ekiplerinin köydeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatlerce etkili olan sağanak yağış ise etkisini kaybetti.

MURAT GÜNEŞ'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen selde Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş’in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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