Son dakika! Edremit Körfezi’nde deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu
Edremit Körfezi'nde deprem oldu Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre körfez 3.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
05 Eylül 2021, Pazar 15:11 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde saat 14.13 sıralarında deprem meydana geldi.
Balıkesir'de meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 14.13 sıralarında merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.87 kilometre altında meydana geldi.
KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
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