Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde saat 14.13 sıralarında deprem meydana geldi.

Balıkesir'de meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 14.13 sıralarında merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.87 kilometre altında meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.



